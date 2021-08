¿Cristiano Ronaldo de vuelta a Real Madrid? Todo depende de Mpabbé

Si volvió Carlos Ancelotti, ¿por qué Cristiano Ronaldo no? Así se lo plantearon en España, a donde quisiera regresar el portugués.

El rumor anda corriendo al mismo ritmo al que comienza la pretemporada el atacante con Juventus, donde nadie ha escuchado hablar de una posible mudanza.



Sin embargo, una versión del diario AS asegura que el goleador espera reencontrarse con Ancelotti en el Bernabéu, a quien en el pasado describió como "un hombre increíble, uno de los mejores y más importantes".



Lo que parece claro, según el diario madrileño As, es que no depende del deseo del jugador sino del futuro de Kylian Mbappé, objetivo número uno del Madrid y a quien le queda solo un año de contrato en PSG.



El tema es que las finanzas, por ahora, no permitirían un fichaje galáctico y la opción sería esperar un año y concretar una transferencia gratuita del joven de 22 años, que tendría en sus manos el futuro de su ídolo, de 36.



Así las cosas, el Madrid podría negociar con Juventus y compartir el enorme salario del portugués en un vínculo a corto plazo. El autor de 50 goles en promedio se extraña en la casa blanca y su registro de 101 goles en 129 apariciones lo respalda.



Ahora toda la discusión pasaría por el dinero. Después de todo, se habla de dos de los más costosos futbolistas del mundo.