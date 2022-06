Antonio Rüdiger ya es del Real Madrid: primeros días como merengue

Lo que faltaba por confirmarse era la presentación oficial de Antonio Rüdiger en el Estadio Santiago Bernabéu. Aunque ya era oficial su llegada al Real Madrid, faltaban detalles para que el jugador tuviera ese día especial en el recinto deportivo celebrando los trofeos madrileños, y con una sonrisa de lado a lado confirmando sus primeros días con la camiseta de la ‘Casa Blanca’.

Antonio Rüdiger salió del Chelsea acabando su contrato con los ‘Blues’, y no dudó en que el Real Madrid fuera su próximo destino. La operación no era complicada, pues llegaba gratis al elenco blanco para cumplir el sueño de cualquier jugador. Pues oponerse a un llamado de Florentino Pérez y Carlo Ancelotti es complicado. Rüdiger en los rumores que lo ponían en la capital española sufrió con el cuadro inglés la remontada en los cuartos de final de la Liga de Campeones y recuerda bien aquel día.

El primero en hablar como es costumbre en dichas presentaciones fue el presidente, Florentino Pérez, le dio la bienvenida comentando, ‘viene al Real Madrid uno de esos jugadores que nos hará más fuertes, un hombre que se dejará el alma en cada partido. Un año más vamos a pelear por todos los títulos. Fortalecer y mejorar nuestra plantilla es todo un reto, porque nuestros jugadores forman parte de la leyenda del Madrid y del fútbol’.

Continuó, ‘todo lo que se ha conseguido es porque los jugadores lo han dado, con el respeto y el no rendirse jamás como valores y porque nuestros jugadores son grandes madridistas Y eso atrae a muchos jugadores y hoy tenemos una nueva demostración con uno de los mejores defensas del mundo. Hoy damos la bienvenida a Antonio Rüdiger’.

Posteriormente, mandó un mensaje al defensor, ‘hoy formas parte de una familia y un club únicos, el club de las 14 Copas de Europa. Has hecho todo lo posible por estar aquí. Tenías muchas opciones, pero has elegido este escudo para lograr metas que parecían imposibles. Verás que con esta camiseta se viven sensaciones únicas. En el Chelsea ha sido referente, referente de un equipo ganador, como en la Selección alemana’.

Florentino Pérez concluyó, ‘a partir de ahora, eres jugador del Madrid y has optado por el mayor reto de tu carrera. El madridismo te acompañará siempre para que en los momentos más duros te ayuden a superarlos, porque con esta camiseta se consiguen cosas muy difíciles de explicar. Aprenderás rápido lo que es el Madrid’.

Luego fue el turno para Antonio Rüdiger. Como es habitual en la bienvenida, recorrió los salones de copas del Real Madrid y sobre las Champions dijo, ‘impresiona verlas, porque ver esas Copas te muestra de un vistazo cuál es el objetivo del Madrid: ganar’.

No quiso entrar en comparaciones entre el Chelsea y el Rea Madrid, solo sostuvo que hay que disfrutar su paso en España. Mantuvo que se llena de emoción vivir un Clásico, ‘es el partido más importante que hay y aunque sea un partido de pretemporada queremos ganar. Me emociona jugar este partido en vez de verlo por televisión’.

Como era de esperarse, hubo más ofertas, pero Antonio Rüdiger lo tenía más que claro, ‘hubo interés del Barcelona, pero le dije a mi agente que el Madrid o nada’. Habló sobre la obtención del Champions, ‘cuando se disputó la final ya sabía que jugaría en el Madrid y animé al Madrid. Lo de esta Champions ha sido increíble’.

Antes de que se concretara su fichaje por el Real Madrid, tuvo que enfrentarlo en la Champions, ‘cuando jugué contra el Madrid aún no estaba cerrado. Mi objetivo era eliminarlo, soy profesional. Fue fácil para mí concentrarme’.

Durante los años, han pasado grandes defensores en el Real Madrid, Antonio Rüdiger se guiaba por Pepe. ‘Hay muchos defensas de alto nivel, pero si tengo que elegir uno me quedo con Pepe. Tiene características que me encantan. Por lo que me dicen es muy amable fuera del campo y dentro una bestia’.

Su primer contacto con el Real Madrid, ‘la primera vez que contactan con mi agente fue en septiembre del año pasado. La segunda vez, en abril, cuando yo hablé con Ancelotti. Este fue el momento más importante, fue en este momento cuando decidí jugar en el Madrid’.

Habló sobre las ligas en las que ha jugado, ‘en Alemania había que ser muy rápido. En Italia, el fútbol es muy táctico. En Inglaterra el físico es importante y en España hay mucha calidad. Es un reto que me gusta’. A su vez, comentó lo que aportará, ‘el Madrid tiene muy buenos jugadores, en particular en mi posición. Pero yo me siento seguro y voy a añadir competitividad, porque es muy bueno para un equipo. Es un gran desafío’.

Finalmente, le preguntaron por su experiencia en el Estadio Santiago Bernabéu en la vuelta de la Liga de Campeones. ‘Fue un partido especial, muy intenso. Era la primera vez que jugaba en el Bernabéu y para mí fueron emociones increíbles. Después del tercer gol seguía habiendo bue ambiente en el estadio. Me llevé muchas emociones y hoy es un día increíble para mí’, concluyó Antonio Rüdiger.