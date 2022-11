Uno menos para Falcao: Rüdiger de nuevo lesionado en Real Madrid

El defensor alemán Antonio Rudiger, no pudo entrenar en la última práctica de Real Madrid de cara al partido del lunes frente al Rayo Vallecano del colombiano Falcao García, por una lesión muscular que lo sacaría de este choque para recuperar la punta de LaLiga.



Según reporte de medios españoles, Rudiger no estará disponible frente al club de Vallecas por una sobrecarga en la cadera y al no poder entrenar a la par de sus compañeros, el alemán estaría por fuera del próximo partido.



Sin embargo, al no ser una lesión grave, el cuerpo médico se encuentra entrenándolo en el gimnasio y todo dependerá de los exámenes que le practicaran este domingo para determinar si definitivamente no podrá estar contra Rayo.



A Rudiger se le podría sumar Karim Benzema, quien aún no está totalmente recuperado y a penas a sumado 28 minutos que fue contra Leipzig en Champions, aunque la opción de poder tenerlo en el derbi es viable para Carlo Ancelotti, aunque el objetivo del delantero francés es el Mundial con Francia y está buscando cuidarse al máximo a quince días del Mundial.



De momento, Carlo Ancelotti tendrá que esperar hasta último momento para confirmar ausencias para el partido contra Rayo Vallecano, pues será un juego vital para recuperar la punta que perdió con Barcelona tras su victoria a Almería.