Antoine Griezmann ya no tendría cabida en el Barcelona

La eliminación del Atlético por la Juventus en octavos de final en la Liga de Campeones sería uno de los factores para que el jugador francés Antoine Griezmann esté pensando en dejar el club colchonero y por eso su nombre ha empezado a sonar de nuevo. Según el diario deportivo L’Equipe el jugador estaría analizando una oferta del Barcelona, sin embargo, el club catalán dice, según ESPN que ya no tienen interés en él y que buscan un jugador más joven.

El diario L'Equipe dice que el delantero habría encargado a sus abogados que estudien de nuevo la posibilidad de ir al Barça, que no consiguió su fichaje el pasado junio y también avanzó que el club catalán se ha puesto de nuevo en contacto con el entorno de Griezmann y habría esbozado un contrato hasta junio de 2024 por un salario anual de unos 16 millones de euros que, junto a una importante prima, le harían ser el segundo futbolista mejor pagado del Barcelona, por detrás de Messi.



Sin embargo, fuentes cercanas al Barcelona le dijeron al canal deportivo ESPN que su interés por el francés ya no es el mismo ya que además, su salario de 24 millones de euros no estarían dispuesto a pagarlo. Según las fuentes el Barcelona estarían detrás del fichaje de una figura más joven como Luka Jovic.