¡El último apaga la luz! Griezmann también se va del FC Barcelona

Ahora sí, ¡rompan todo, si es que en este loco mercado de fichajes todavía no lo han hecho! La última noticia sacudió la bolsa: Antoine Griezmann finalmente se va de FC Barcelona.

La fuente es nada menos que el diario L'Equipe, que en lo que tiene que ver con sus futbolistas es prácticamente infalible: Griezmann ha acordado todo para su regreso al Atlético de Madrid y con FC Barcelona y solo espera a que LaLiga autorice la operación.



¡Madre mía! Entonces se ha salido con la suya el campeón mundial, pues desde el comienzo dijo que no se iría a ningún equipo que no fuera e Atlético de Madrid. No quería otra liga ni otro país distinto. Ahora el lío es para Simeone, pues tendrá el mismo lío que sus colegas en el camerino catalán: administrar a dos delanteros top que se sienten con igual derecho a ser titulares indiscutibles.



Entre tanto, en el FC Barcelona se están ahorrando una fortuna al salir de los dos jugadores más caros de la plantilla, pero están dejando una duda: ¿para qué puede estar el equipo sin Messi y ahora sin Griezmann? Una respuesta podría provenir de Madrid: el Atlético, con Antoine de vuelta, cedería a Joao Feliz al Barcelona.



Según el diario Sport, las cifras de la operación revelan el afán del club de Laporta de aliviar la maa salarial, aún perdiendo dinero del fichaje: "Barça cobraría ahora 10 millones por la cesión del jugador y el 30 de junio de 2022 cobraría 40 millones por el traspaso definitivo por un jugador que en su día costó 120 millones de euros". Significa que Atlético lo vendió en 120 millones y lo recompra en 50. Ya va ganando...



Las noticias están pendientes aún de ese aval de LaLiga, que es muy exigente en cuanto a los topes de gasto de los clubes españoles. Si hay luz verde, esta será sin duda la transferencia estrella del torneo local.