Antoine Griezmann no marca desde enero: con la entrega no basta

La verdad es que la tristeza por la eliminación en cuartos de final en manos del Manchester City ha pasado a un segundo plano. En el conjunto dirigido por Diego Simeone, una nueva preocupación ha llegado y es la poca participación goleadora de Antoine Griezmann.

Desde su regreso procedente del FC Barcelona, el ‘Principito’ no ha podido cuajar de la mejor manera en este sistema del argentino Simeone. Pese a que es uno de los más queridos por la afición rojiblanca, sus presentaciones en el 2022 no han sido las deseadas. No es solo preocupante a nivel individual, sino grupal, pues tenían en el francés una carta goleadora, pero ni el galo ni sus compañeros en el frente de ataque han logrado que el Atlético de Madrid esté en una mejor zona en LaLiga.

Sin duda alguna, el fútbol, y el mismo Diego Simeone le abonan ese esfuerzo partido a partido, pero los goles han hecho falta en su regreso. Apenas lleva ocho goles en toda la temporada, y tres de ellos en LaLiga lejos de su mejor versión ofensiva. A decir verdad, también ha sido mermado por las lesiones, pero desde que regresó ante el Manchester United, dejó buenas sensaciones asistiendo a Renan Lodi. Posteriormente, ante el Rayo Vallecano en Vallecas tuvo una gran actuación en defensa y ofensivamente.

Ya son cuatro partidos continuos en los que Antoine Griezmann no logra culminar los 90 minutos. Ante Alavés, disputó 61’, Contra el United en condición de visita tuvo actuación por 60’, contra Mallorca salió en el entretiempo y ante el Manchester City volvió a salir en el descanso.

Aunque no ha sido su mejor temporada, Diego Simeone le sigue teniendo plena confianza pese a los recurrentes cambios en los que el francés se ha visto sustituido. Sus goles tampoco han llegado, abonando su participación sumamente sacrificante de echarse para atrás cooperando defensivamente.