Griezmann arrepentido por su marcha a Barcelona: ‘pido perdón’

Atlético de Madrid venció 1-0 a Athletic Club en San Mamés y el autor del gol fue la estrella francesa Antoine Griezmann, quien volvió a tener más minutos de juego gracias a que resolvió el tema contractual que tenía con Barcelona.



Por ello, al finalizar el partido contra Athletic, Griezmann casi que entre lágrimas ofreció disculpas a la afición colchonera tras por haber fichado por FC Barcelona y terminar sufriendo por no ser tenido en cuenta en el club culé.



“Siento orgullo de haber podido renovar y ser completamente del Atlético. Al final quiero pedir perdón, sé que la gente lo quiere escuchar de mi boca: pido perdón por el daño que pude haber hecho a la gente”, reconoció el francés.



Igualmente, sintió felicidad de poder darles una alegría a los hinchas del Atlético de Madrid y el gol se convirtió para él en un premio a la hinchada y tranquilidad en su carrera deportiva.



“Estaba ese tema de no entrar desde el inicio y había esa frustración. Quiero ayudar al equipo, intento dar lo máximo de titular o suplente. Mañana estaré feliz porque mi niño me preguntará si he marcado y le podré decir que sí”, dijo emocionado Griezmann después del partido contra los de Bilbao.



Con esta victoria, Atlético de Madrid se encuentra en el tercer lugar de la tabla con 19 puntos, quedando parcialmente a tres de los líderes Real Madrid y Barcelona.