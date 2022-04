Ucraniano del Real Madrid rompió en llanto tras ser campeón: así fue

Emotividad total en el Santiago Bernabéu tras el título liguero. El ucraniano Andriy Lunin vivió este sábado un día muy especial en el que sintió emociones bien diferentes: alegría por la consecución del 35º título de Liga para el Real Madrid y a la vez emoción y preocupación por la situación que vive su país desde que el 24 de febrero de 2022 Rusia inició la invasión de Ucrania.

El joven guardameta, que aún no ha debutado en LaLiga Santander, no pudo contener las lágrimas en la celebración en el césped del Bernabéu, sobre el que se hizo fotos con su familia ataviado ya con la bandera ucraniana que llevó durante todo el festejo.



Es más, Lunin fue el único futbolista que portó la bandera de su país en una fuente de Cibeles en la que, además, ya ondean banderas de Ucrania junto a las de España como muestra de apoyo de la Comunidad de Madrid por la guerra que sufre el país.



El portero fue uno más en una celebración que se inició en el césped del Bernabéu para posteriormente partir en un autobús descapotable a la fuente de Cibeles en un trayecto en el que les esperaban varias decenas de miles de hinchas madridistas. A las 20:47 horas llegó el autobús en una celebración con la afición, por primera vez desde 2018 debido a que en 2020 no pudieron celebrar por las calles de Madrid debido a la pandemia del coronavirus, que se extendió hasta las 21:27.



En esta, tanto aficionados como jugadores y cuerpo técnico mandaron mensaje en busca de la remontada frente al Manchester City el próximo miércoles, que supondría clasificarse para la final de la Champions.



Los brasileños Marcelo, Vinicius y Militao pusieron el ritmo -con Modric poniendo cara de vergüenza ajena por momentos, en tono de broma, claro- en unos festejos en los que el confeti blanco fue protagonista sobre las calles de Madrid.