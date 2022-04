Rayo y su prioridad ante Barcelona: resultado positivo y salvarse

Una semana durísima para el Rayo Vallecano que venía con una trágica y negativa racha de 13 encuentros sin sumar de a tres. Los de Vallecas acumulaban cuatro empates y nueve derrotas, además de una urgencia enorme por marcar, pues en esos mismos partidos, solo habían marcado seis tantos. Afortunadamente, esos antecedentes fueron cortados ante el Espanyol gracias a Sergi Guardiola.

Ahora, Andoni Iraola y sus dirigidos seguirán en Cataluña esperando el encuentro pendiente de LaLiga ante el FC Barcelona en el Camp Nou con la necesidad de repetir lo hecho en casa cuando Radamel Falcao García anotó el único tanto ante los culés. La victoria en territorio azulgrana es vital para las ilusiones de salvarse del descenso.

Así las cosas, el estratega del Rayo Vallecano concedió una entrevista al diario AS. Sobre el estilo de Xavi, dijo, ‘la idea de Xavi ha sido reafirmarse en el Barcelona que conocemos. El equipo está apostando por un juego posicional, es dominador, aboga por mucha presión tras pérdida, somete a los rivales y los resultados están siendo mejores. Ha seguido el ritmo de puntuación del Real Madrid, que parece que va a ser el campeón, y en el último partido fueron bastante superiores’.

Aunque venció a la Real Sociedad, el Cádiz les ganó. As le preguntó si es el momento de dar un susto, ‘es quizá más difícil porque perdieron el otro día con el Cádiz. Se llevaron un susto a pesar de tener muchas ocasiones. No tuvieron acierto y el portero rival estuvo muy bien. Seguro que después de ese palo, el partido siguiente vienes más concienciado y eso es lo que esperamos’.

El Rayo ya triunfó ante el Barcelona, Andoni Iraola mantuvo que será un encuentro totalmente diferente al de Vallecas. ‘En muchas cosas. Además de la idea de juego y el cambio de entrenador, han venido jugadores nuevos, que en la parcela ofensiva le están dando otro tipo de cosas. Aubameyang aporta muchísimo al espacio. Ha recuperado a Dembélé, Adama y Ferrán por bandas, que tiene mucho desequilibrio.

Seguro que les cogemos en un estado de forma mejor que en Vallecas y el Camp Nou siempre es difícil. Es un campo grande y ellos se encuentran cómodos, pero nosotros tenemos que mirar nuestras opciones’.

Falcao García volvió a la convocatoria, y fue quien marcó el solitario gol en Vallecas. Iraola comentó sobre el colombiano, ‘el otro día lo quisimos meter en el banquillo, a pesar de no haber entrenado casi con el grupo, porque también es importante. Es un jugador con mucha experiencia y una mentalidad que nos ayuda desde fuera. Si se va encontrando mejor y lo consideramos oportuno, evidentemente sin estar como a él y a nosotros nos gustaría, pues podría ayudarnos’.

Sobre las claves para un resultado positivo en el Camp Nou, el estratega explicó, ‘está un poco en ser fieles a lo que somos: valientes, apretar muy arriba o jugar protegido, en bloque bajo. Al final habrá momentos para todo. No solemos cambiar demasiado, pero el Barcelona te obliga, en ciertos momentos, a jugar el partido que tú no quieres y nosotros debemos estar juntos y fuertes. El nivel de compromiso y solidaridad, de tapar líneas de pase, no puede faltar porque si no lo tienes, no hay ni que empezar’.

Por último, habló sobre el envión anímico que trajo la victoria en Cornellá, ‘A principios de temporada estás buscando asentar tu idea de juego, la combinación de jugadores que te den buenas sensaciones, pero ahora prácticamente nadie se acuerda del partido anterior. Vives de los puntos, de la clasificación y de conseguir el objetivo. Venimos de unos partidos en los que consideramos que teníamos que haber sumado más y no acababa de llegar el premio. A nivel psicológico también es importante’.