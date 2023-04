Ancelotti da ‘baldazo de agua fría’ al Madrid: ‘Brasil me quiere'

Luego de varias semanas sin hablar, Carlo Ancelotti compareció ante los medios previo al duelo entre Real Madrid y Valladolid, duelo que se disputará este domingo en el estadio Santiago Bernabéu.



Allí, el italiano, además de ser preguntado por el duelo, fue cuestionado por su futuro y el de su equipo y sorprendió con las respuestas que dio ya que no descartó su salida del cuadro blanco hacia el seleccionado de Brasil que lo tiene en la baraja de opcionados al banquillo.



De hecho, ante la pregunta sobre la oferta de Brasil, Ancelotti se dejó querer y dijo: "La realidad es que el equipo nacional de Brasil me quiere y esto me encanta y me da mucha ilusión, pero después hay que respetar el contrato que tengo y lo quiero cumplir".

Además, no descartó charlas con el presidente de la federación brasileña: "Si quiere hablar conmigo me encantaría encontrarlo y saludarlo".



Por su parte, sobre los rumores de que el club lo reemplazaría mencionó: "No me sorprende que haya estos rumores. No me afecta, no me preocupa. Solo estoy pendiente de cumplir con este club y con este equipo. Yo sigo aquí hasta que el Real Madrid me permita estar aquí. Estoy muy bien y noto el cariño del presidente, de la afición y de los jugadores. Tenemos dos meses por delante y después ojalá se pueda seguir".



Por otro lado, habló sobre cómo llega el equipo al duelo con Valladolid: "El equipo está bien. Los internacionales se han recuperado bien y estamos preparados para afrontar este tramo de la temporada. Lo malo ha sido la lesión de Mendy pero trabajaremos para resolverla”.



Finalmente, se refirió a los jugadores que acaban contrato con el Madrid y aseguró que el tema no le preocupa: "El ambiente de momento es muy tranquilo y muy focalizado en lo que tenemos que hacer. Lo que se habla en la prensa es un tema de fuera. Se escucha, pero no es un tema que nos preocupa. Los jugadores saben muy bien lo que tienen que hacer".