Ancelotti dejó modestia aparte para hablar de la temporada del Madrid

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, puso una "nota muy alta" a su equipo al finalizar una Liga que conquistaron a falta de cuatro jornadas, y aseguró que empezaron "la temporada bien" y la terminan "mejor", apuntando como clave "el ambiente de Valdebebas".



"La nota por la Liga es muy alta porque ha sido una temporada en la que hemos empezado bien y hemos terminado mejor. A veces hemos jugado muy bien, otras menos pero siempre hemos tenido compromiso. Me quedo con el trabajo colectivo, pero también hay que destacar el individual con los partidos de Courtois, Karim y Vinícius", valoró.

"Me quedo con el trabajo colectivo y el ambiente ha sido espectacular en el vestuario. Agradezco a los jugadores que siempre han respetado mis decisiones y nunca han bajado los brazos, también como han aceptado banquillo jugadores que han ganado cuatro Champions. Eso ha marcado la diferencia, el ambiente de Valdebebas", añadió.



Ancelotti no despidió al brasileño Marcelo, a la espera de que se haga público si el Real Madrid renueva su contrato pero tas una emocionante despedida del Santiago Bernabéu ante el Betis. "Todavía no se ha despedido porque sigue siendo nuestro capitán y lo será en la final. Si se despide, lo hace uno de los grandes del fútbol mundial y sin duda uno de los mejores laterales del mundo", valoró.



Sí que dio por finalizada la etapa de Isco Alarcón en el Real Madrid. "Lo comentamos antes del partido que debutó en mi primer partido con el Real Madrid y marcó un gol de cabeza. Termina con el Real Madrid una carrera fantástica. Ha sido parte importante de la planilla en todo lo que ha logrado. Podría haber sido más, claro que sí, pero ha sido una pieza importante para este equipo en estos últimos años. Ha jugado partidos importantes, finales, siempre ha competido y mostrado su calidad. Le deseo lo mejor".



Y dejó la puerta abierta al adiós de Gareth Bale con minutos en París en la final de la Liga de Campeones, tras justificar su ausencia en el banquillo hoy. "No estaba en el banquillo porque no podía estar. Quería jugar para despedirse del estadio y de la afición, pero tiene una última oportunidad porque creo que Bale va a estar en la final".



También confirmó que David Alaba estará en perfectas condiciones de jugar ante el Liverpool y no desveló si Rodrygo será titular o suplente en la gran cita de París. "Rodrygo es un jugador importante. Es verdad que cuando ha entrado desde el banquillo ha marcado la diferencia muchas veces, pero también su contribución desde el principio fue buena. Es una decisión tomada y está claro para mí", afirmó.



"Alaba va a estar para jugar en París. No necesitábamos tomar riesgos hoy. Lleva sin jugar desde abril, pero en este tipo de partidos no sólo hay que tener en cuenta el aspecto físico, también la habilidad y experiencia".



