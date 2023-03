¿Ancelotti continúa en Real Madrid? ‘Lo que decida el club está bien’

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se mostró convencido de que cerrará la temporada con un título grande que le permitirá cumplir su contrato con el club hasta junio de 2024, aunque aseguró que si la directiva decide a final de la presente campaña que no siga, estará igualmente “agradecido de por vida” con el club español.



“Es una evaluación que tiene que hacer el club, yo ya he dicho muchas veces que me quedaría toda la vida en el Real Madrid. Como es imposible, es una decisión que debe tomar el club a final de temporada, pase lo que pase”, aseguró en rueda de prensa el técnico italiano.



“Mi pensamiento es que quiero seguir y espero que sea así. Lo que decida el club para mí no es tan importante, disfruto todos los días de que el club me quiere aquí. Si es tres meses o tres años lo disfrutaré y al final estaré agradecido de por vida”, añadió.



Tras ganar esta temporada la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, para 'Carletto' no es importante lo que dicta la historia del Real Madrid, que en la mayoría de las ocasiones ha prescindido de un entrenador si no ha ganado uno de los títulos grandes.



“Las reglas, también las escritas, cambian, imagina cómo pueden cambiar las no escritas. Estoy convencido de que vamos a ganar algo esta temporada, entonces el tema se acaba”, sentenció.