La ‘durísima’ frase que habría sacado de casillas a Morata

Este miércoles Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid, fue expulsado en el minuto 77 del partido en el que su equipo le ganó 0-2 al Mallorca. El atacante vio la doble amarilla tras discutir con el capitán del rival, Xisco Campos, y luego con Salva Sevilla, quien este jueves publicó en su cuenta de Twitter lo que le dijo.

Luego del partido, el delantero madrileño pasó por la zona mixta, pero no se detuvo. Sin embargo, los periodistas le preguntaron por la expulsión que le hará perderse el derbi, a lo que se limitó a decir que él no había hecho nada y que se lo preguntaran a Salva Sevilla.



Pues el mediocampista del Mallorca, con el fin de evitar polémicas dijo públicamente lo que ocurrió.



"En 35 años que tengo, lo que pasó en el campo siempre se quedó ahí. Si se habla fuera del campo, lo que no podemos es contar mentiras para justificar errores. Mis palabras fueron 'eres un niño de papá', como demuestra un vídeo que hay. Fue un error por mi parte y le pido disculpas. Lo que no voy a permitir es que digan que me metí con su mujer e hijos. A seguir con lo nuestro y centrados ya en el partido de Vitoria", escribió el andaluz.

Para zanjar el tema de una vez.. pic.twitter.com/n6O6V2qXY8 — Salva Sevilla (@SalvaSevilla14) September 26, 2019



Este jueves el Atlético de Madrid anunció que alegará dicha expulsión, a la espera de que se reúna el Comité de Competición y decida sobre la sanción que recibirá el delantero rojiblanco.



Según el acta redactada por el árbitro Alejandro José Hernández Hernández, el delantero fue amonestado en ambas ocasiones por "encararse a un rival sin llegar al insulto ni a la amenaza".