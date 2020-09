Tampoco 'pegó' en el Atlético: el destino de Morata está en Italia

Tampoco se quedó. Álvaro Morata fue presentado con bombos y platillos en Atlético de Madrid en 2018/2019 pero tras la cuarentena reflexionó y decidió que no va más.

El jugador de 27 años no se entrena ya con el equipo madrileño y su nuevo destino es el Juventus, que no es tan nuevo pues ya jugó allí entre 2014 y 2016.



El equipo 'colchonero', según la información de Deportes Cuatro, ha entendido la necesidad del jugador de volver a Italia, de donde es su esposa, y de buscar un club donde pueda tener los minutos que no ha disfrutado de la mano de Simeone.



El delantero saldrá cedido al equipo de Cristiano Ronaldo, donde cumplió sus mejores temporadas. Precisamente fueron esas las actuaciones que hicieron que regresara al Real Madrid, que lo había prestado y de donde salió cansado de no tener protagonismo. ¿Lo tendrá ahora con Pirlo? Esa es la gran duda.