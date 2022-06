Álvaro Morata, entre el Atleti y la Juventus: su futuro es incierto

Finalizada su cesión en el Juventus, sin que el club italiano haya ejecutado por ahora la opción de compra, con contrato vigente con el Atlético de Madrid y con el interés desde hace meses del Barcelona, el futuro del delantero Álvaro Morata sigue en duda, aunque remarcó que tiene "preferencias" y "bastantes opciones" para la próxima campaña, en la que le "gustaría estar donde más le quieren y donde más le valoran".

"No depende de mí. Estoy tranquilo, porque, gracias a Dios, tengo a mi mujer y a mis hijos que me siguen donde tenga que ir. Sí que es verdad que hay preferencias que uno tiene, pero al final tengo bastantes opciones. Tengo esa suerte también. Al final, no depende de mí. Lo único que puedo hacer es trabajar aquí muy duro y luego vacaciones", declaró en rueda de prensa con la selección española después del empate 1-1 ante Portugal de este jueves en Sevilla, en el inicio para su equipo de la nueva edición de la Liga de Naciones.



Morata ha jugado las dos últimas campañas en el Juventus, cedido por el Atlético de Madrid. El club italiano tenía una opción de compra al final de este curso de 35 millones de euros que no ha hecho efectiva, con lo que su destino está ahora en el club rojiblanco, salvo que éste alcance un acuerdo para su traspaso al Juventus u a otro club, como el Barcelona, que ya estuvo interesado en el fichaje del delantero durante el pasado enero.



"Me gustaría jugar donde más interés tengan en que juegue. Lo he dicho muchas veces, que, al final, para cualquier persona en cualquier ámbito de la vida en su trabajo, le gustaría estar donde más le quieren y donde más le valoran", continuó el futbolista.



"Los últimos tres años, he estado súper feliz en todos los sitios que he estado y eso también es una suerte, porque los dos últimos clubes donde he jugado (el Atlético de Madrid y el Juventus) son maravillosos y la gente es maravillosa también", remarcó.



EFE