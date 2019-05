Las declaraciones de Morata que generan molestia en Londres

El delantero español Álvaro Morata dijo que quiere permanecer en el Atlético de Madrid hasta el final de su carrera y que no tiene planes de regresar al Chelsea, club que dejó en enero para unirse a préstamo al conjunto español.

"Tengo claro que quiero estar aquí. No pasa por mi cabeza moverme de aquí. Que se resuelva lo antes posible, soy feliz aquí. Quiero estar aquí los años que me quedan de profesional", dijo Morata al periódico español Marca.



"Mientras me quieran y la gente esté contenta conmigo, quiero estar aquí. He encontrado la felicidad aquí. Estoy donde quiero estar", agregó el exdelantero de la Juventus.



Morata ha retomado lentamente su mejor nivel en el Atlético después de un mal paso por Stamford Bridge, al marcar seis goles en 13 partidos en La Liga, pero el Chelsea tiene la opción de pedir el regreso del internacional español antes del final de su préstamo.



"Si fuera por mí ya lo habría hecho hace tiempo (definir su permanencia). Es lo que quiero. Son cosas de contrato. No podemos hacer nada. Si fuera por mí ya habría firmado mi contrato con el Atlético", aseguró.