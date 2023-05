Alerta en Real Madrid: descomunal oferta se llevaría a Karim Benzema

Dinero. No compra la felicidad pero al menos la tienta con mucha seriedad, tal como estaría ocurriendo ahora con una de las máximas estrellas del fútbol mundial.

Se trata de Karim Benzema, Balón de Oro vigente y pieza clave de Ancelotti en Real Madrid, en medio de una temporada que llegó a ilusionar pero que, a estas alturas, sabe a poco sin título de LaLiga ni de Champions League.



Gran parte de la explicación a esa merma de rendimiento está en el francés, quien ha padecido más que otra cosa la última temporada, con más tiempo en la enfermería que en el cancha e incapaz de darles una mano a sus compañeros cuando vino la hora de las definiciones. Estuvo ahí, sí. Pero fue más una sombra.



Y en ese panorama de frustración es donde intentarían pescar los millonarios de Arabia Saudita, que lo estarían tentando para llevar a la liga local a cambio de una cantidad exorbitante.



Según el medio español Relevo, "le presentaron una oferta hace meses en la que, además de la mareante cifra económica (200 millones de euros por dos temporadas), le pensaban convertir en un icono del país y una de las imágenes de la candidatura para albergar el Mundial 2030. Dicho ofrecimiento no caduca, lo que tranquilizaba al futbolista, pero ahora se piensa seriamente si adelantar su marcha".



Le ofrecerían liderar un plan de expansión educativa para niños en distintos sitios del mundo y le hacen constantes homenajes para convencerlo de reunirse de nuevo con su amigo Cristiano Ronaldo y, quién sabe, alguna estrella más del calibre de Lionel Messi.



"Una fuente le dijo a ESPN que Benzema quiere quedarse en el Bernabéu, donde ha pasado los últimos once años, pero existe la posibilidad de que se una a su excompañero del Madrid, Ronaldo"; aceptó a su turno la cadena televisiva.



¿Se irá? Tiene 35 años, ya no está en la esfera de la Selección de Francia y las críticas tras los fracasos 'merengues' apuntaron decididamente a él. ¿Por qué no?