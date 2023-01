Campeón del mundo genera preocupación: una lesión lo puede afectar

Después de pasar la página de lo que fue el Mundial de Qatar 2022 en el que Argentina jugó los siete partidos posibles y tuvo un final feliz con el campeonato y el título que escaseaba en Sudamérica desde hace 20 años y 36 sin que los argentinos lograran quedarse con el trofeo se vivió como una auténtica ‘guerra’ que dejó a algunos jugadores golpeados y mermados para afrontar el regreso a las distintas ligas europeas.

Pocos argentinos ya tuvieron minutos en Europa, y aunque, Marcos Acuña en el Sevilla ya dijo presente, lastimosamente los sevillistas se preocupan bastante por el estado de Alejandro el ‘Papu’ Gómez. El ex Atalanta generó preocupación para Lionel Scaloni y solo pudo disputar dos compromisos en el Mundial. Debutó contra Arabia Saudita y jugó contra Australia en los octavos de final. Pero, infortunadamente para Gómez, su condición que lo dejó afuera de varios encuentros en el sueño de conseguir la Copa del Mundo para la albiceleste se extiende en el conjunto dirigido por el argentino, Jorge Sampaoli.



Y es que, la preocupación es grande, pues Sevilla no pasa un buen momento en LaLiga y tienen la misión de salir de puestos de descenso. Alejandro Gómez es uno de esos experimentados y uno de los líderes que tienen los ibéricos y más en un momento tan difícil que viven. Como si fuera poco, la ausencia de Gómez no es la única, pues los sevillistas son una enfermería completa con muchas lesiones, ocho para ser exactos.



Alejandro Gómez sufrió una lesión en el tobillo que lo dejó por fuera de varios compromisos del Mundial y al regresar a Sevilla, el estado de salud del volante argentino tampoco se pudo mejorar. La fiesta del campeonato para Gómez tuvo que ser mesurada por la condición sensible que tiene y que arrastró también a España. Así las cosas, los blanquirrojos no pudieron contar con el campeón del mundo contra Celta de Vigo y tampoco estará disponible ante Linares en la Copa del Rey.



Al llegar a Sevilla, se le realizó una resonancia magnética y en un comunicado, el club informó que, “tras regresar a la disciplina del club aquejado de molestias en el tobillo tras la disputa del Mundial, la resonancia magnética, revela una afección del ligamento deltoideo del tobillo izquierdo”, así las cosas, Alejandro Gómez tampoco podrá estar contra Linares en la Copa del Rey. La dolencia lo sacó del certamen mundialista en las últimas fases.



Afortunadamente para el Sevilla y para Alejandro el ‘Papu’ Gómez, el comunicado informa que, “evoluciona favorablemente, por lo que, si no se experimentan cambios, en los próximos días el jugador irá avanzando en el trabajo de campo”. Parece, de igual manera no ser grave, pues bajo la revisión del cuerpo médico, parece que podría regresar próximamente, tanto así, que verán, sin forzar su recuperación, si puede volver el 8 de enero contra el Getafe.



No obstante, pese a no ser tan grave, Alejandro Gómez se une a Marcao, Alex Telles, Thomas Delaney, Jesús ‘Tecatito’ Corona y Karim Rekik como las bajas en el principio del año 2023. Loïc Badé, nuevo fichaje del Sevilla tiene un problema muscular y tampoco podrá debutar todavía. Su primer encuentro en España no podrá ser todavía y estará bajo revisión.