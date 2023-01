Falcao García tendrá un argentino como compañero: de Boca al Rayo

Mientras el Rayo Vallecano de Radamel Falcao García se ha decantado por alinear a Sergio Camello en lugar del colombiano que ahora espera su lugar en el banquillo de suplentes para rematar los juegos, Andoni Iraola, director técnico del club explicó que no hay nada seguro con la salida de Falcao y que de momento, el delantero samario seguirá en el club.



Lo que sí es cierto es que le quedan meses apenas y deberá negociar su contrato con el Rayo Vallecano para continuar en las filas españolas. Radamel Falcao García tampoco se ha pronunciado con su situación contractual, y el club empieza a planificar lo que será la próxima temporada con la llegada de un joven argentino que salió de Boca Juniors y llegará a principios del mes de julio a España.

Y es que, los directivos del Club Atlético Boca Juniors confirmaron que Agustín Almendra saldrá de la institución a partir de la siguiente temporada para emprender su rumbo a España para jugar con el Rayo Vallecano. El volante de 22 años sería compañero de Radamel Falcao García si el colombiano logra quedarse el el segundo semestre del 2023 en las filas del cuadro madrileño. Almendra, que todavía tiene contrato hasta el 30 de junio del año habría decidido salir de la institución boquense para tener su primera aventura en Europa.



No hay certeza de que Radamel Falcao García y Agustín Almendra compartan camerino en el Rayo Vallecano, pues hay más incertidumbres que certezas en la renovación de contrato del ex Atlético de Madrid. Sin embargo, cuando Andoni Iraola fue preguntado, no reveló mayores cosas sobre el futuro del delantero samario en la institución.