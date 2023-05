Busquets, último bastión de invencible Barcelona, se fue: ¿con Messi?

Ha caído el último bastión de una época legendaria del FC Barcelona, el último que quedaba de la etapa dorada con Pep Guardiola en 2008-09, el año del triplete.

EL FC Barcelona ha despedido oficialmente a Sergio Busquets en sus redes sociales, noticia que no por conocida ha sido menos dolorosa para la afición.



"Ha sido un camino inolvidable, desde pequeño cuando venía a ver los partidos o los seguía por la tele siempre soñé jugar con esta camiseta y en este estadio pero la realidad ha superado a todo lo soñado. Ha sido un honor, un sueño, un orgullo... Lo ha sido todo poder defender y representar este escudo durante tantos años, pero todo tiene un inicio y un final y aunque no haya sido una decisión fácil creo que ya ha llegado el momento”, reveló el propio Busquets.



Habló de sus compañeros, "con los que he compartido miles de horas de convivencia, bromas, charlas, entrenos, partidos, alegrías, tristezas, celebraciones... Todo", y no se quiso ir sin dejar una frase más: ""Ser del Barça es lo mejor que hay”.



Busquets tiene hoy 719 partidos, está próximo a cumplir 35 años y privilegiará una oportunidad económica para él y su familia, muy probablemente, en Arabia Saudita, desde donde el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y el Al-Hilal, este último tras el fichaje de Lionel Messi, lo están tentando.



¡Momento! ¿Entonces se va Busquets a Arabia y no Messi a FC Barcelona? ¿No era la influencia que se estaba moviendo para el regreso del campeón mundial? Las noticias pueden ser aún peores para la afición culé, que v haciendo el tránsito, lento y doloroso, a un equipo más mundano sin sus leyendas.