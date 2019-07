Abidal dejó abierto el debate sobre la permanencia de Coutinho

Las dudas sobre la permanencia de Philippe Coutinho en Barcelona siguen creciendo con el paso del tiempo y aunque desde la dirigencia le comunicaron al futbolista que tendría su lugar, algo que se vio reforzado luego de que Griezmann recibiera el número 17 en su camiseta, lo cierto es que hasta que no se cierre el mercado de pases no se tendrá un certeza respecto al futuro del brasilero.



Partiendo de esto, uno de los que se refirió al tema fue el secretario técnico del club catalán, quien con una pregunta dejó abierta la duda pues no confirmó ni cerró la posibilidad y simplemente prefirió afirmar que en el Barcelona solo quieren tener a los mejores jugadores, algo que no se sabe si fue una indirecta o un halago para el jugador.



“¿Coutinho? Solo queremos a los mejores en la plantilla”, sentenció el exfutbolista quien no quiso referirse más al tema y no se sabe si intentó demostrar orgullo por contar con el jugador dentro del equipo o simplemente quiso ser sarcástico y afirmar que debe mejorar su rendimiento pues lo de la temporada anterior fue bastante malo.



De momento, mientras que el representante de Coutinho se quejaba porque siente que no le están diciendo la verdad sobre el jugador, Barcelona parece decidido a retenerlo, aunque más allá de lo que se diga, la posibilidad de la llegada de Neymar haría de Coutinho una de las fichas de cambio para efectuar la transferencia. Así que habrá que esperar para ver cómo concluye esta nueva novela.