Sevilla pisó duro en su regreso y se quedó con el derbi: 2-0 a Betis

Volvió la Liga de España, una de las mejores del mundo. El país logró pasar el tema del covid-19 y empieza a volver a la normalidad. Claro, con algunos protocolos de seguridad todavía. Así las cosas, se jugó el primer partido del torneo, que era un derbi entre Sevilla y Betis, dejando un 2-0 contundente a favor del local.



El conjunto sevillano, como serán ahora los partidos, estaba sin público. Sin embargo, en el estadio y sus parlantes pusieron canciones de aliento de los hinchas, así como gritos de gol por parte de sus aficionados. ¡El derbi había que ganarlo!

Lucas Ocampos, atacante de Sevilla, anotó por la vía del penal, que fue confuso aunque había VAR. El segundo tanto para el conjunto local fue de Fernando, que aprovechó un error en el área de Betis y marcó de cabeza para el 2-0.



Desde muy temprano, Sevilla hizo respetar su localía y salió con todo para buscar los tres puntos en el regreso del fútbol en España. Ocampos, al minuto 15, avisó con una soberbia jugada que terminó estrellándose en el travesaño.



Por otro lado, la buena actuación en el primer tiempo de Joel Robles, arquero de Betis, significó el 0-0 momentáneo, logrando un importante punto hasta ese instante.



Sin embargo, los visitantes no eran claros con el esférico y Fekir y Borja Iglesias, las grandes figuras, no estaban en su mejor momento, por lo que no hubo casi opciones creadas para Betis, que tuvo un flojo regreso y perdió contra su máximo rival.



La segunda mitad cambió para bien de Sevilla, que logró terminar con la solidez de Robles y supo convertir para quedarse con los tres puntos. Al minuto 56, Bartra se apoyó en un tiro de esquina sobre Ocampos, tema que fue polémico pero finalmente terminó en gol por medio de la vía del penal.

Al 62, Fernando supo aprovechar un error en la defensa, que dejó pasar el esférico en un centro. El atacante sevillano saltó y marcó de cabeza el 2-0 final para quedarse con los tres puntos.



Sevilla, por su parte, sigue en puesto de Champions League y, por qué no, sigue peleando por el torneo. Llegó a 50 puntos (8 menos que el líder, Barcelona). Betis, por su parte, sigue en la parte baja de la tabla y se quedó de 12 con 33 unidades.