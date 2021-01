La pelea es peleando: Zidane contesta a Tebas e insiste contra LaLiga

Zinedine Zidane, DT de Real Madrid, y Javier Tebas, presidente de LaLiga, han tenido un nuevo cruce en su diferencia por la obligación de jugar los partidos, aún en medio de situaciones climáticas extremas, como las del partido contra Osasuna.

Zidane tuvo que responder en la rueda de prensa previa al duelo contra Athletic, este jueves por la Supercopa de España, y no cambió de parecer respecto de su molestia.



"Sigo pensando igual. No era una excusa, era una evidencia. Pero ya está. Es pasado y solo me interesa el partido de contra Athletic", aseguró Zidane.



¿A qué se refiere? La respuesta de Zidane, aunque fuera corta, tiene que ver con una polémica declaración del presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien aseguró, tras las quejas del Madrid por jugar bajo los rigores de la nieve: "no sé la información que tenía Zidane, será una excusa más de entrenador".



Tebas insistió en que nunca se obligó a nadie a nada: "Lo que más me ha molestado es la versión que se ha dado del viaje del Real Madrid. El viernes por la tarde tuve más de 14 llamadas con el director general. Le dije que si el veía que los chicos estaban muy nerviosos que lo mejor que se podía hacer era volver a la Ciudad Deportiva e intentar viajar al día siguiente, y me dijo que no", desveló en declaraciones a Televisión Española. "La decisión de viajar la toma el Real Madrid".



El propio Modric apoyó a su DT, cansado del debate por el juego contra Osasuna: "no buscamos excusas por el resultado de Pamplona. Ni los jugadores ni el entrenador. La situación era la que era, y ya está. No tiene más sentido hablar de esto".