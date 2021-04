Un peso pesado se suma a la idea: ¡sí al trueque Mbappé- Vinicius!

Real Madrid trabaja en un nuevo galáctico para la siguiente temporada y medio mundo lo sabe... por eso se barajan cada día nuevas opciones, algunas más realistas que otras.

En la nueva discusión están nada menos que Vinicius Jr y Kylian Mbappe, el primero de 20 años y parte de la plantilla desde 2018, y el segundo, de 22 años, campeón mundial y el más valioso del mundo en la actualidad, pero parte del PSG.



En medio de la discusión sobre si conviene que los españoles les ofrezcan a los franceses un trueque para quedarse con Mbappé, le preguntaron a Jorge Valdano, toda una institución en el 'madrididsmo' y él no dudó: "¿Meterlo en la operación? Si el cambio es ese, sí. Porque no solamente se estaría fichando a uno de los más atractivos y potentes jugadores del mundo sino también a un chico de la misma edad y de una posición parecida", contestó.



"La cuestión está en que me lo cambias por uno de los mejores del mundo", añadió el experto.



Lo que se dice es que el brasileño es del agrado de Mauricio Pochettino, DT de PSG, y que eso facilitaría un posible canje, pero no es tan sencillo.



Ya Vinicius Jr ha dicho que no tiene intenciones de salir del Madrid ni de entrar en operaciones por nadie pues su meta es ser figura vestido de blanco. Pero, por las dudas, a algunos sí les suena mucho la idea...