La jugada maestra de Neymar: ¿libre en PSG para volver a FC Barcelona?

Son días agitados en el mercado pues, aunque muchos apelan a la crisis, los grandes negocios siguen sobre la mesa.

Y en ese marco cada quien se juega sus fichas de acuerdo con sus intereses, inclusive si para ello hay que fabricar intereses a veces hasta descabellados.



El lo que estaría por ocurrir con Neymar Jr, quien, según versiones de prensa, estaría evitando la renovación en PSG con el objetivo de volver a FC Barcelona.



El diario 'ARA' afirmó que ya el entorno del jugador contactó a Joan Laporta para confirmarle el interés, mientras el programa 'El Chiringuito' explicó que la estrategia no será otra que evitar la renovación para salir libre del equipo francés en 2022.



Dicen las versiones que el brasileño cree que Messi no se irá del club y que si hay que 'aguantar' un año más en París, el sacrificio vale la pena para reunirse con su amigo.



Según 'Telefoot' , Neymar y PSG ya tienen un acuerdo económico desde enero para la renovación, pero al día de hoy nada se ha firmado.



Algunos creen que podría ser solo una estrategia del brasileño y su entorno para mejorar las cifras, sabiendo que difícilmente otro equipo se acercará a lo que puede ofrecer PSG. Otros, como Sport, no entienden cómo es que se dejó de hablar de Haaland (20 años), cuyos representantes ya estuvieron en Barcelona para hablar con Laporta, y se volvió sobre el hombre que salió en 2017 y que, a sus 29 años, ha intentado regresar una y otra vez, sin éxito.



¿Estrategia o real intención de volver? Esa es la cuestión. Para PSG es un ruido al que se ha ido acostumbrando, especialmente cuando se trata de las renovaciones. Pero entiende que si esta vez hay algo de fondo en la intención de salida del brasileño, debe apurar entonces para cederlo este mercado, so pena de no recuperar ni un euro de los 222 millones que pagó hace cuatro años para imponer un récord difícil de igualar, más en días de pandemia.