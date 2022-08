No solo es en España: en Colombia se vivió el inicio de La Liga

El fútbol, une, brinda alegría y un sinfín de emociones, que se ven reflejadas en todos aquellos que ven, viven y palpitan por el deporte. Una nueva temporada para La Liga llene de emociones no solo a la gente en España, sino alrededor del mundo, donde los aficionados sienten un arraigo especial, al momento de ver a sus jugadores favoritos en España.



Temporada a temporada, es un buen augurio de buen fútbol, pues no es casualidad que en La Liga estén varios de los hoy considerados mejores jugadores del mundo, que también estarán buscando conquistar el Balón de Oro.



La pasión traspasa fronteras y en Colombia no es la excepción. España también goza y gozará con el talento de Helibelton Palacios, Johan Mojica. Además, la experiencia de Radamel Falcao García, quien despierta todo tipo de muestras de afecto, sea del equipo rival o no. Agregándole el morbo que puede llegar a generar los duelos entre Real Madrid y Barcelona, sumándole a clubes como Atlético de Madrid, Villarreal, Real Sociedad y demás, llamados a ser protagonistas en la nueva temporada.



La pelota traspasa las fronteras, periodistas colombianos se reunieron este sábado 13 de agosto, en una jornada de activación, por parte de La Liga. No solo fue compartir los avances tecnológicos, deportivos y de innovación que se vienen adelantando en el certamen ibérico, para poder estar a la vanguardia de la industria deportiva, llevando a varias zonas del mundo la calidad del fútbol de España. Sino el momento de integración entre los colegas de Bogotá, con un detalle de gratitud, por parte de La Liga.



Además, de las herramientas que brindarán a los periodistas, para aumentar la difusión de los contenidos de La Liga, que no solo les permite a ellos esto, sino la facilidad para los comunicadores de poder hacer uso de este material, libremente, para los distintos medios de difusión.



El fútbol rompe barreras y acerca lo que está dividido por miles de kilómetros. Desde España, Colombia y cualquier parte del mundo, se vive la pasión de La Liga.