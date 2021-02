Simeone no oculta su preocupación: seis goles en cuatro partidos

Este lunes, Atleti de Diego Simeone igualó (2-2) con Celta de Vigo, y justamente la cantidad de goles recibidos en los últimos juegos preocupan a su entrenador. Los de Diego Simeone no sacan una valla en cero desde hace cuatro fechas. y les han encajado seis goles: Éibar (1), Valencia (1), Cádiz (2) y Celta (2).

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, enfocó este lunes, tras el 2-2 contra el Celta, al hecho de que su equipo haya recibido diez goles en las últimas diez jornadas y remarcó que se queda con "un montón de cosas positivas del partido a partir de un montón de cosas negativas" antes del encuentro, en el que su conjunto tuvo cinco bajas por la Covid-19, dos este lunes.



"Los números están para mirarlos, para observarlos, para preocuparse y para ocuparnos. Y está claro que nos están haciendo bastantes goles en estos partidos. Tendremos que mejorar en una faceta importante del equipo que en estos momentos no está tan firme", apuntó el técnico durante la rueda de prensa telemática. El empate fue justo para Simeone.



"No merecíamos el primer gol en la lejanía del primer tiempo y ellos encontraron al final del segundo lo mismo que nosotros en el primero", repasó el técnico, que destacó las virtudes del Celta: "Juega muy bien, tiene un buen fútbol asociado. Creo que no hubo tantas situaciones de gol ni para ellos ni para nosotros, pero sí tenían un dominio posicional".



"Mejoramos con el cambio de sistema en el segundo tiempo. Ya Torreira y Kondogbia presionaban un poco más alto, llegó el segundo gol, el partido lo llevamos dentro de lo que se veía bastante bien, ellos intentando lastimar y una buena jugada de ellos termina con un partido donde fuimos a pares", valoró.



El Atlético tiene dos puntos de ventaja menos en el liderato que antes de la jornada. De los diez del viernes a los ocho de ahora. "Nosotros seguimos en nuestro camino, en ir partido a partido. Hoy me quedo con un montón de cosas positivas a partir de un montón de cosas negativas que vinieron", insistió hasta en tres ocasiones. Entre las cosas positivas citó, por ejemplo, "la oportunidad de un montón de chicos que venían sin jugar y han hecho un muy buen partido", como "el segundo tiempo de Lodi, Kondogbia, Torreira..." "Y la confirmación de Correa, que trabaja y exige al rival desde el lugar donde pueda aparecer", añadió.



"Son cosas muy importantes de cara al futuro", continuó Simeone, que también fue preguntado por Luis Suárez", Suárez habla por sí solo. Decir Luis Suárez es síntoma de gol. Los ha hecho siempre, no es que ahora los está haciendo como novedad. Es un jugador importante cuando tiene posibilidades dentro de la cercanía del área e intentamos potenciarlo con el equipo. Esperamos seguir de la mano y seguir creciendo como equipo todos".