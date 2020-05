Bale defiende afición al golf: 'hasta Curry juega el día de partido'

Gareth Bale tendrá muchos defectos pero habla de frente, a pesar de que sus comentarios sean tomados como antipáticos.

En las últimas horas lo ha vuelto a hacer y para defender su gran afición al golf, que para muchos hinchas de Real Madrid es una distracción total de sus obligaciones.



"No debería ser un problema para mí jugar al golf, pero lo es. Mucha gente tiene problemas con el hecho de que juegue al golf. No sé por qué razón, lo he hablado muchas veces con médicos y a todo el mundo le parece bien. Especialmente los medios tienen esa percepción de que no es bueno para mí, que debería estar descansando, o que puede generar lesiones", dijo en el podcast de golf de Erik Anders Lang.



"Luego veo a gente en América, por ejemplo Stephen Curry, que juega el día del partido por la mañana. Y si yo juego dos días antes de un partido dicen: ¿Qué está haciendo?... ¿Si los aficionados del Madrid están interesados en mi golf? No, en absoluto", añadió.



Para el polémico galés, uno de los mejor pagados de la plantilla pero quien casi ni cuenta para el técnico Zinedine Zidane, se trata de una dependencia total del resultado, un tema más de fondo: "He podido jugar horrible, pero he marcado dos goles, y todos dicen que hice un gran partido. La gente puede tener sus propias opiniones, pero mientras que sepa que he hecho todo lo posible y que he jugado tan bien como puedo, entonces ya estoy feliz", concluyó.