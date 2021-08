Villa, Boca Juniors y Brujas: apareció Tolima y quiere desenredar todo

La rebeldía de Sebastián Villa no solo le hace daño a Boca Juniors y al jugador, que presiona para irse transferido al Brujas de Bélgica; también afecta al Deportes Tolima, que tiene un porcentaje en los derechos económicos del atacante colombiano, y por eso saltó y se metió para tratar de solucionar la situación.



Este lunes habló César Camargo, dirigente del Tolima e hijo de Gabriel Camargo, su presidente.



“La oferta de Brujas no es lo que nosotros esperábamos, pero en este momento estamos tratando de salir del problema. Es la primera vez en la historia que se nos presenta una situación de esta, donde quedamos en la mitad y no queremos eso. No queremos ser socios de Brujas, no lo expresamos ni firmamos carta alguna. Ese no es nuestro negocio”, dijo Camargo en declaraciones a ‘TyC Sports’, desmintiendo la versión de los representantes de Villa, que hablaban de una sociedad entre el club colombiano y el belga.



El desahogo del Deportes Tolima fue completo, así, Camargo aseguró que el club pijao “es un club vendedor. Ha generado una gran cantidad de jugadores en los últimos años y de ninguna manera tenemos interés en seguir participaciones con ningún club, no porque sea Boca pero se puede volver un tema interminable. Van pasando los días, meses, años y la vida productiva de los jugadores se va acabando y nosotros nos queremos salir. Para nosotros se ha vuelto una pesadilla donde quedamos en la mitad entre el jugador (Villa) y el club (Boca)”.



“Nosotros en un momento le hicimos una oferta a Boca, le dijimos que necesitábamos ser conciliadores, que pusiéramos una cifra justa y nosotros tomar la decisión de comprar el 70% de ellos o vender el 30%, pero ellos dijeron que no. Dijeron que querían seguir con el tema, estamos a la expectativa de que Sebastián vino a Colombia. Estamos en una posición muy incómoda, queremos tener la mejor relación con Boca, con Villa pero no podemos seguir en esta situación en la que ni cortamos leña ni prestamos el hacha”, señaló Camargo.



Finalmente, el dirigente del Tolima se ofreció como mediador para desenredar todo en las cosas de Boca Juniors con Sebastián Villa y la posibilidad de irse a Europa.



“Queremos tomar la posición de mediadores, hemos hablado con Sebastián en algunas oportunidades, buscándole alguna solución pero no hemos logrado un punto medio en que Boca, Brujas y el jugador se pongan de acuerdo y nosotros podamos salir. Es nuestro patrimonio y estamos encerrados por el tema de los otros tres. Espero que Sebastián regrese a la Argentina, pero es una decisión muy personal. Podemos presionar, pero el que tema la decisión es el jugador”, comentó.