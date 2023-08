Amenazas de muerte en Vélez: los jugadores están en peligro

Vélez en Argentina no pasa el mejor momento en lo deportivo e institucional. Terminaron el campeonato argentino en la casilla 25, a tres posiciones del último lugar. La derrota contra Huracán fue la gota que colmó el vaso en la paciencia de los aficionados.



Luego de la derrota, el futbolista Gianluca Prestianni, fue víctima de agresiones físicas y amenazas de muerte, por el momento del equipo. El futbolista de 17 años recibió dos golpes en la cara.



🔥👊 Los barras de #Vélez ingresaron a la Villa Olímpica luego de la derrota ante #Huracán y agredieron a jugadores y personal de seguridad. Entre ellos, un juvenil del club.



A uno de los futbolistas le pegaron porque adujeron que “anda de joda”. No fue el único que recibió… pic.twitter.com/InqzJZtjmv — RENZO PANTICH (@RenzoMPantich) July 31, 2023

En entrevista con ESPN, el jugador describió el momento escalofriante “Llegamos a la Villa Olímpica, nos cruzaron los autos y nos golpearon. cuando bajé la ventanilla me gritaron y me pegaron dos veces en la cara. Me agarraron del cuello y de la campera”.



Luego de conceder la entrevista, el jugador recibió amenazas de muerte contra él y su familia, por parte de la barra brava, llamándolo a decirle que no hablara con nadie más.



Además, Leonardo Jara también fue víctima de las amenazas en la villa olímpica, sede del club. Así se lo contó al periodista Agustín Palacios, donde los aficionados lo interceptaron, bajándolo del auto y con un arma de fuego lo amenazaron, afirmándole que la próxima vez le iban a dar dos tiros en las piernas.