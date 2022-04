Golazo de Sebastián Villa que a Boca Juniors no le alcanzó para ganar

Boca Juniors no pudo con Lanús y empató 1-1 en La Bombonera, en partido de la jornada 10 de la Copa de la Liga Profesional Argentina, y con 17 puntos no la pasa bien en el campeonato.



De poco sirvió el gol de Sebastián Villa a los 5 minutos, con un remate fuera del área que dejó sin posibilidades al equipo granate.



El colombiano mantiene su buen nivel y se destaca en la Liga argentina, pues está suspendido en la Copa Libertadores y no ha podido debutar este año.



La felicidad no duró mucho: a los 25’ empató José Sand para Lanús, en una jugada en la que se fue lesionado el defensor Gastón Ávila en Boca: gol en contra y perdió un jugador importante en la misma acción.