¿Qué va a pasar con Villa en Boca? Inesperada reacción de Bermúdez

Cada vez es más complicada la situación de Sebastián Villa con Boca Juniors, solamente porque al delantero colombiano se le ocurrió no asistir más a las prácticas del equipo y así forzar su salida al fútbol europeo, con Brujas de Bélgica como el gran interesado.



El club no se ha manifestado al respecto. Ni respalda la decisión de Villa, pero tampoco ha aceptado la oferta de Brujas, que ronda los 7 millones de euros. En Boca creen que merecen más dinero por el extremo cafetero y no lo van a dejar salir fácilmente.



Este domingo, antes del partido que Boca empató 0-0 contra Talleres en Córdoba, por la Liga Profesional Argentina, le preguntaron a Jorge Bermúdez por el futuro de Villa.



El ‘Patrón’ hace parte del Consejo de Fútbol de Boca, que es dirigido por Juan Román Riquelme. Cuando fue cuestionado sobre Villa, sorprendió su reacción: “Prefiero no hablar de Sebastián Villa, si me lo permiten”, dijo Bermúdez.



¿Se viene un problema más grande?