Boca es contundente sobre Villa: así respondió a una oferta europea

Sebastián Villa ha sido un dolor de cabeza para Boca Juniors desde el punto de vista sociedad. La acusación que pesa sobre él, de parte de su expareja Daniela Cortés, sobre abuso y violencia de género, tiene a la Argentina indignada por el silencio del club y su espera a que se defina su inocencia o culpabilidad.



Sin embargo, el xeneize ve a Villa como uno de sus futbolistas estrellas y, hasta que no se pronuncie la justicia, valora la parte deportiva del colombiano.



Es así que en Boca se han dedicado a rechazar ofertas por Villa que llegan del exterior. Tal vez la sensación desde afuera sea que el equipo argentino quiere salir de él, pues la situación del jugador y la crisis económica a causa del coronavirus serían detonantes para negociar fácilmente por el atacante. Sin embargo, la realidad es otra.



Según la prensa argentina, Boca ha dicho no a ofertas, una de Los Ángeles Galaxy, de Estados Unidos, y otra de Atlético de Mineiro, de Brasil. Aunque el Consejo de Fútbol xeneize se negó contundentemente, quedaron las cosas tirantes con Villa y sus representantes, pues su salario no es uno de los mejores y una de las ofertas iba a elevarlo diez veces.



Mineiro volvió a enviar una oferta, por 1 millón de dólares; incluso Sporting Lisboa ofertó 1.000.000 de euros con opción de compra, pero la respuesta fue la misma: “Boca no lo quiere prestar”.



Así, la directiva boquense y Villa tuvieron acercamientos para mejorar las condiciones del colombiano; así, Sebastián sabe que es valorado, y que solo una venta lo alejaría del xeneize.