Sebastián Villa volvió a generar problemas en Boca: ¿qué pasó?

En medio de sus líos con la Justicia Argentina, Sebastián Villa cerró la semana con pésimas noticias para la dirigencia de Boca Juniors. Resulta que nuevamente, problema de nunca acabar, hay inconvenientes respecto a su futuro deportivo.

Según informó el periodista Leo Garbes en ESPN, el atacante antioqueño junto a su gente no están conformes con las propuestas hechas por el cuadro xeneize para renovar su vínculo contractual.



“Villa acaba de responder que NO a la extensión de contrato que le propuso Boca... Se negó. No son las condiciones que pretendía el jugador”, mencionó Garbes.



En medio de lo complicado que está el tema, el comunicador aclaró que se trata de una negociación entre ambas partes y en dicho sentido no han terminado las conversaciones. Empieza el “tira y afloje”.



El ex-Tolima se convierte entonces en el segundo futbolista del plantel que se niega a renovar su contrato, antes de él Agustín Rossi ya se había negado. A ellos se suman Carlos Izquierdoz (dejará el equipo a fin de año) y Carlos Zambrano (no renovará).



Vale recordar que Villa tiene contrato con Boca hasta 2024 y hasta hace unos meses hubo gran lío entre las partes por el deseo del jugador en emigrar al fútbol europeo.



