¡Lo acabó! Fuerte crítica de un histórico de Boca Juniors a Villa

El grado de indignación de los hinchas de Boca Juniors es cada vez más fuerte con todo lo que ha pasado con Sebastián Villa. El atacante colombiano decidió que no quiere jugar más en Argentina e irse al Brujas de Bélgica, pero con una actitud de rebeldía y desde el pasado viernes no se entrena con el equipo principal.



Este lunes, un histórico de Boca criticó la postura de Villa con el club. Hugo Perotti, campeón de Copa Libertadores (1978) y Torneo Metropolitano (1981) con el xeneize, y con un breve paso por Atlético Nacional, ‘le pegó’ con todo al extremo cafetero.



“Boca lo trajo cuando no lo conocía ni la madre, lo cotizó, le prestó la camiseta, lo bancó contra todo el mundo con su problema. No es merecedor de lo que está haciendo Villa, no existía antes de venir”, aseguró Perotti en declaraciones a ‘Fútbol Continental’.



Perotti lamentó lo de Villa, pues “Boca le dio prestigio” al colombiano y no comparte que se quiera ir a las malas a Europa.



#FutbolContinental | "Villa no terminó siendo la gran cosa. Boca lo trajo cuando no lo conocía ni la madre. El club le dió prestigio, lo bancó contra todo el mundo. No es merecedor de lo que esta haciendo Villa" Hugo Perotti en AM590https://t.co/0YohfhB7UZ pic.twitter.com/IHyfwfPsZ7 — Radio Continental AM 590 (@Continental590) August 3, 2021

Además, Hugo Perotti también habló de Edwin Cardona, otro señalado en el club argentino. “No puedo evitar que me molesten actitudes como la de Cardona. Más cuando lo prestó para ir con su Selección. Yo no lo permito, con la camiseta de Boca no”, comentó.