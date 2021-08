La carta que dejó Sebastián Villa a Boca Juniors: ¿Será castigado?

Sebastián Villa se fue hace unos días de Argentina y viajó a Colombia. Los días previos al viaje, el futbolista colombiano no se presentó a entrenar porque, según informaciones, quería forzar su salida del club para ser fichado por el Brujas de Bélgica.



Este lunes, el periodista Diego Monroig de‘ESPN’ entregó una información que sorprendió a todos. Villa dejó una carta dirigida al club, en la que explicó el motivo de su repentino viaje y hasta pidió un permiso especial.



“Villa se fue a Colombia y le dejó una carta a Boca explicando las razones por las que se iba, problemas de salud con su mamá y que quiere estar cerca de ella, y que por esos mismos problemas es por los que se ausentó a los entrenamientos”, informó Monroig.



Esa licencia, que se tomó Villa sin previo aviso, pide el jugador sea extendida hasta el próximo viernes 13 de agosto.



“Boca todavía no le contestó, no es que haya pedido permiso, él se fue. Me dicen que Boca está preparando la respuesta, intimándolo a que se presente a entrenar, y, esto no está definido, que podría comunicarle que serían descontados esos días o sería multado porque se ausentó al club”, añadió el informe.



Desde la prensa argentina, la Justicia de ese país le dio permiso de salir del país hasta el 18 de agosto, pues tiene un requerimiento por el proceso de agresión a su expareja, Daniela Cortés.



Mientras tanto, los agentes del colombiano siguen moviéndose para que Brujas mejore la oferta para fichar al atacante. La última propuesta estaba sobre los 7 millones de euros.