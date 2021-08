Boca Juniors confirma que Villa no seguirá, pero se viene un problema

Se agotó la paciencia en Boca Juniors con Sebastián Villa. No hay más excusas con el colombiano, que quiere presionar su salida al Brujas de Bélgica, y que viajó a Colombia sin pedir permiso debido, según él, a una delicada cirugía de su madre.



En Boca sienten que le aguantaron mucho a Villa, que le ayudaron y lo protegieron en momentos en los que más lo necesitó, y lo asesoraron legalmente en su problema de agresión a su expareja, Daniela Cortés.



Este domingo, antes del partido que Boca perdió con Estudiantes de La Plata en la Liga Profesional Argentina, habló duro Jorge Amor Ameal, presidente del club xeneize, sobre Villa.



“Lo que hizo Villa nos cayó muy mal. Nos molestó muchísimo. Se hizo mucho por él, pero todo su caso lo debe evaluar el departamento jurídico. El caso Villa se resuelve con abogados, no hay otro lugar”, dijo el dirigente de Boca.



Ameal también se cansó que los jugadores de Boca insistan en irse del club. Y aunque Villa no es el único ni el primero, el caso del colombiano sería el último: “Queremos jugadores que quieran jugar en Boca Juniors. El que no quiera, se va”.