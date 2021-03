¿Borré, lejos de Europa? Los equipos que quieren al jugador de River

Rafael Santos Borré espera que de aquí a junio, cuando termina su contrato con River Plate, consiga un buen equipo para continuar su carrera y para dejarle un rédito económico al club argentino, con el que está agradecido y al que tanto le ha dado en los últimos años, bajo la dirección de Marcelo Gallardo.



El delantero colombiano no seguiría en el club de Núñez, pero no es fácil su panorama y, al parecer, no habría una oferta concreta de algún equipo europeo para regresar al Viejo Continente. Muy joven, Borré pasó por Villarreal y Atlético de Madrid, pero no logró consolidarse.



En los últimos días, Palmeiras de Brasil se acercó al cafetero y le hizo una millonaria propuesta; pero según versiones de prensa en Argentina y Brasil, el equipo paulista se habría bajado de la negociación y prefirió no arriesgarse económicamente en épocas en las que el covid-19 tiene en riesgo la estabilidad del club.



Así, se dice que renegociar el contrato con River es muy difícil, pues Santos Borré quiere cobrar una suma fuerte y en dólares, lo que dificulta su continuidad. Y aunque quiere dejarle dinero a River, no será fácil encontrar un equipo que pague bien por los goles del colombiano.



En ESPN aseguran que salvo un equipo brasileño, o un club de la MLS de Estados Unidos, estarían hoy dispuestos a fichar a Borré. Por ahora no hay nada firme desde España u otro club europeo, así que la liga brasileña, o la estadounidense, serían los únicos que podrían pujar por el goleador del ciclo de Gallardo en River.