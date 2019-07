¿Crisis financiera? San Lorenzo no estaba endeudado con Millonarios

Pese a que tras la llegada de Juan Antonio Pizzi, San Lorenzo de Almagro se está reforzando y ha llevado a varios jugadores para conformar su nuevo plantel, parece que el equipo de Boedo no atraviesa una buena situación financiera, algo que quedó comprobado luego de que varios clubes levantaran sus reclamos por ausencia de pagos luego de las transferencias de jugadores.



En ese sentido, uno de los afectados fue Millonarios, quien acordó el traspaso de Juan Camilo Salazar al equipo azulgrana, pero se encontró con que los pagos acordados eran incumplidos e hizo un pedido a Fifa para exigir que los deberes fueran cumplidos por parte de la institución argentina o en caso contrario el jugador volviera.



Tras este pedido, Millonarios recibiría al jugador de regreso y un dinero por el préstamo durante los últimos 6 meses, una situación que no dejó conforme al club embajador pero que fue la mejor solución posible. Sin embargo, Millonarios no fue el único afectado por esto y tanto Tigre de Argentina como San Luis de México están atravesando algo parecido y el reclamo podría llegar al TAS en los próximos días si es que el ciclón no cumple por lo acordado.



El caso de Tigre es por un valor de 2.7 millones de dólares que no se han recibido por el traspaso de Lucas Menossi, mientras que por el lado mexicano la queja es que el cuervo se quedó con el valor de los impuestos de la transferencia del delantero Germán Bertrame algo aún más grave y en una queja en la que entrarían más entes para mediar.



Sin embargo, más allá de que estos hechos exponen la mala situación financiera del club y aunque el equipo sigue pensando en refuerzos, una información revelada por Juan Pablo Varsky expuso la firma de unos cheques sin fondos, algo que aunque intentó ser aclarado por San Lorenzo, también dejó dudas pues según el club se debió a una decisión bancaria que los perjudicó y todo indicaría que esto se dio luego de un estudio de la capacidad real de endeudamiento del ciclón.



Cierto o no, de momento San Lorenzo sigue gastando y las deudas con Millonarios, Tigre y San Luis siguen vigentes, algo que de llegar a Fifa puede hacer sufrir mucho más a los de boedo y a todos sus directivos que apuestan a una mejor temporada.