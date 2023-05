River-Boca, un clásico que tendrá súper estrellas colombianas

River Plate y Boca Juniors se enfrentarán en el remodelado estadio Más Monumental de Buenos Aires, donde ambos equipos harán vibrar las calles de la capital, en un Superclásico que vive presentes diferentes en Liga Argentina, pero que no dejar de ser el gran atractivo de la jornada dominical.

River Plate lidera la Liga de Argentina con mucha ventaja gracias a sus 34 puntos y registra una ventaja de 16 puntos sobre su rival de turno Boca Juniors, quien viene en un nuevo proceso con Jorge Almirón, quien viene de ganar contra Racing en la anterior jornada.



Sin embargo, no solamente estarán River Plate y Boca Juniors protagonizando el frenético choque, sino que también en cancha seguramente habrá colombianos que se enfrentarán en algún momento del partido y pese a que no estará Frank Fabra en el xeneize por un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla, su compañero Sebastián Villa sí lo hará y es uno de los fijos en la titular de Almirón. Además, por el equipo de Martín Demichelis, se encuentra Miguel Ángel Borja, quien espera seguir destapándose con goles tras la poca confianza recibida por su técnico en recientes partidos.



Además, los colombianos no solamente serán de la partida, sino que, en cuestión de dinero, los tres colombianos suman buen registro monetario, dejando claro que son súper valorados en sus respectivos equipos, donde Sebastián Villa valorizado en cinco millones de euros y Frank Fabra que no jugará está tazado en 1,5. Además, Miguel Borja también pesa en sueldo y suma también cinco, logrando entre los tres un total de 11 millones y medio.



De esta manera, en cancha habrá dos equipos, pero los colombianos pesarán con su presencia y pese a que no estará Fabra, Borja y Villa se robarán las miradas, pues son importantes en cada uno de sus equipos, en un partido de Liga Argentina donde los xeneizes buscan revalidar su buen historial en Liga Argentina en Superclásicos, pues han logrado 78 victorias ante 70 de los de la banda cruzada y finalmente han sellado 65 empates.



River Plate vs Boca Juniors



Día: 7 de mayo de 2023

Hora: 3:30 p.m.

TV: ESPN / Star +