River, sin miedo al reglamento: no abrió el estadio para jugar 

Tal como lo había anunciado el viernes en un comunicado, River Plate no se presentó este sábado para el encuentro inaugural de la Copa Superliga ante Atlético Tucumán "por razones de fuerza mayor" por los riesgos que supone el coronavirus, y al tomar una decisión unilateral será sancionado por el Tribunal de Disciplina.

La terna arbitral liderada por Germán Delfino se presentó en el Estadio Monumental para constatar que estaba cerrado y, tal como lo describió Superliga en un comunicado, la escribana Marisa Galarza labró un acta correspondiente. La escribana fue la encargada de dejar constancia que la terna arbitral pretendía "ingresar a la cancha para desempeñar sus funciones" en este encuentro válido por la primera jornada del Grupo B de la Copa Superliga.



Junto a los árbitros se presentaron también los encargados de la utilería de Atlético Tucumán, su vicepresidente primero, Enrique Salvatierra, y el doctor Cristóbal Godoy, vocal del club visitante. El gerente de infraestructura de River, Germán Pecollo, fue el encargado de comunicar oficialmente a la escribana y la terna arbitral la decisión: "Lo único que tenemos es el comunicado oficial de ayer. El club está cerrado a partir de hoy". En ese mismo momento se labró el acta correspondiente en donde se constató la situación y se le comunicó al plantel del equipo visitante que no era necesario que concurriera al estadio Monumental, ya que el árbitro del partido había certificado el escenario y la situación general.



"Es la primera vez que me pasa una cosa así. Nos presentamos en el horario oficial que siempre arribamos a los estadios. Dos horas, dos horas y media antes. Ante esta situación que el club tiene cerradas las puertas procedimos a hacer el acta con la escribana. Es una cuestión administrativa. Ahora iremos a hacer el informe correspondiente", expresó Germán Delfino en una improvisada conferencia de prensa en las afueras del estadio. Pese a la decisión del Gobierno argentino de habilitar para la disputa de esta jornada inaugural de la Copa Superliga a puerta cerrada, River Plate determinó el cese de actividades en toda la institución.



"Siguiendo las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud y atentos a las distintas resoluciones del gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires en relación con la pandemia de coronavirus (COVID-19), River Plate informa que el club permanecerá cerrado en su totalidad a partir del sábado 14 de marzo por tiempo indeterminado", señaló el comunicado publicado el viernes por la noche en el sitio oficial del 'Millonario'. "Con esta medida, el club busca resguardar la salud de los socios, los empleados y las miles de personas que concurren diariamente a las distintas actividades que se realizan en la institución", agrega el comunicado. Frente a la decisión, el equipo conducido por Marcelo Gallardo se expone a que le den por perdidos los puntos de su primer encuentro de fase de grupos de Copa Superliga, ya que tanto AFA como Superliga decidieron que se dispute íntegramente la jornada a puerta cerrada.



"La actitud adoptada unilateralmente por un club integrante de la Superliga será pasible de sanciones. Los reglamentos rigen la competencia y todos los sectores deben subordinarse a ellos. Sobre todo si las autoridades nacionales no encuentran motivos científicos para restringir la disputa de los encuentros, una vez tomado el recaudo de que los mismos se realicen a puertas cerradas y sin público", había advertido Superliga el viernes en un comunicado.