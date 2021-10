¡No generen polémica! Gallardo defendió ‘a capa y espada’ a Carrascal

Después de la triple jornada de octubre válida por las Eliminatorias sudamericanas, las ligas locales retoman el protagonismo. En Argentina, River Plate pelea mano a mano con Talleres de Córdoba por el liderato del certamen.



En cuanto al cuadro millonario, este domingo recibirá en el Monumental a San Lorenzo de Almagro.

En la previa del encuentro, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa sobre las novedades de su equipo, el regreso de Julián Álvarez luego de su participación con la Selección Argentina y dio claridad respecto a la situación de Jorge Carrascal.



Siendo cuestionado sobre la oportunidades dadas al volante cartagenero, Gallardo evitó entrar en polémicas respecto a bajos rendimientos y expresó que su jugador no ha “perdido terreno” este año.



“No perdió terreno. Por ahí no estuvo en el equipo inicial, pero no perdió terreno. Si no, no hubiese jugado. Contra Boca jugó gran parte del partido por la lesión de Romero y contra Banfield entró en el segundo tiempo”, aseguró el ‘Muñeco’.



Respecto a las razones por las que Carrascal salió del once, Gallardo complementó: “Se trata de competencia, la que veo siempre. Competencia interna y sostenerse en el equipo con buenos rendimientos. No hay ningún misterio”.