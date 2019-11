Tajante respuesta de Gallardo sobre rumores que lo acercan al Barça

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, dijo este viernes que no se puede "hacer eco de los rumores" que indican que será el próximo técnico del Barcelona y aseguró que "no existe nada" que lo "desenfoque" de los objetivos del Millonario.

"No he escuchado a nadie concretamente y tampoco creo que ninguna otra parte se presentaría como para hacer alguna gestión o iniciativa conociendo que estamos en una instancia de muchísima importancia para nuestra institución, jugando partidos definitorios", aseguró Gallardo en rueda de prensa.



"No existe nada que me desenfoque de los objetivos que tenemos por delante. No me puedo dejar llevar por todo eso porque nunca lo he hecho hasta ahora y tampoco lo voy a hacer en este momento. No tengo nada para decir con respecto a todo ese tipo de rumores”, añadió.



Además, aseguró que no está "pensando" en el año que viene y que su atención está en la final de la Copa Libertadores y en las semifinales de la Copa Argentina. River Plate jugará la final de la Libertadores ante el Flamengo el 23 de noviembre.



Para Gallardo es "razonable" la determinación que tomó la Conmebol de trasladar la final a Lima, Perú, por la crisis social que atraviesa Santiago de Chile, la sede original. Las semifinales de la Copa Argentina serán el jueves 14 de noviembre. River Plate jugará ante Estudiantes de Buenos y Lanús ante Central Córdoba.