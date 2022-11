Gallardo y la afición de River Plate: ‘Un antes y después en el club’

Decenas de hinchas de River Plate se acercaron este domingo por la tarde al estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza (oeste de Argentina) para despedir a Marcelo Gallardo en su último partido como entrenador Millonario con muchas palabras de agradecimiento pero un solo deseo: que vuelva.



El amistoso ante el Betis español, parte de un triangular internacional que también juega el Colo-Colo chileno, fue la excusa para que los riverplatenses puedan, una vez más, agradecerle al 'Muñeco' por los ocho años y medio que pasó en el club.

La emoción de los hinchas de River en el último partido de Marcelo Gallardo como entrenador.#ESPNenStarPlus#MiraloEnStarPlus

▶️ https://t.co/L8Czc7WzGZ pic.twitter.com/eQvQfa6efz — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 13, 2022

En ese plazo, Gallardo se convirtió en el entrenador más ganador de la historia del club, con 14 títulos, entre ellos dos Copas Libertadores. La segunda, en 2018, fue la que se definió en Madrid y que tuvo como finalista a Boca Juniors.



En diálogo con Efe minutos antes del ingreso al estadio, los hinchas 'Millonarios' se deshicieron en elogios al técnico y coincidieron en un deseo: su regreso al club. "Gallardo es un antes y un después en la historia de River, es el corazón de River. Está dentro del corazón, no se va más. Es parte de cada hincha de River. Es la despedida, si bien era el momento que nunca queríamos que llegara, venimos a alentar y despedirlo. Rogamos que su regreso no sea en mucho tiempo", dijo Mauro, de 40 años, que vino al estadio con su hija de seis meses en brazos.



Con él estaba Rosario, de 37 años, que también cree que el técnico más ganador de River Plate regresará al club. "Esperemos que sea pronto", indicó. Otro de los hinchas presentes en el estadio es Sebastián, que tiene solo once años y, desde que tiene conciencia, River Plate tiene en el banquillo a Gallardo. "Estoy muy feliz de estar acá. Ojalá que vuelva, se lo va a extrañar. 'El Muñeco' nos dio muchas alegrías, muchos trofeos y creó grandes jugadores", dijo.



Lucas, de 22 años, también cree que Gallardo "le dio muchas alegrías a River" y por eso consideró que tenía que venir al Malvinas Argentinas para "devolverle el cariño". "Es la despedida, el último partido que dirige en River. Obvio, esperamos que vuelva dentro de unos años y que siga su historia", sostuvo.



En las gradas del estadio apareció una mujer enfundada con una bandera con la cara del técnico más ganador de la historia de la centenaria institución. Su nombre es Claudia y considera a Gallardo el "ídolo máximo" del club de sus amores. "¿Qué más se le puede pedir? Que regrese pronto. Nadie puede superarlo. Nos va a costar mucho. La personalidad que tiene como técnico, como persona, es excelente. Es un ser especial. Que vuelva, que vuelva pronto", deseó.



Ignacio, de 27 años, también calificó a Gallardo como el ídolo máximo del club y resaltó que, durante sus temporadas en el banquillo, abundaron los triunfos ante Boca Juniors. "A Boca lo tuvimos bastante de hijo con Gallardo. Se agradece mucho eso. Ojalá no sea una despedida definitiva. Muñeco, cuando quieras volver, te esperamos", sostuvo.



Para los más jóvenes, la idolatría hacia Gallardo se limita a su función como entrenador. Sin embargo, Javier, de 60 años, remarca que, como jugador, "siempre fue un jugador que iba para adelante". "Puso mucha actitud, fue un excelente jugador. Y como técnico todos lo saben, ganó muchos campeonatos y le puso un rumbo muy claro a River, para dónde iba, para dónde va. Eso es muy importante para todos los hinchas de River. No es una despedida definitiva, va a volver en algún momento. Como todo ciclo exitoso tiene que llegar a un fin", consideró.



A pocos minutos del comienzo del partido, las 40.000 plazas del Malvinas Argentinas de Mendoza ya estaban repletas del hinchas agradecidos por lo vivido en estos ocho años y medio y que comparten, también, la ilusión de que Galllardo vuelva, en algún momento, a sentarse en el banquillo de River Plate.



EFE