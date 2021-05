Novela Gallardo: entre River y algún gigante de Europa

Marcelo Gallardo es sin duda el mejor entrenador del balompié sudamericano. Ha logrado hacer historia en un club como River Plate, ganándose el respeto de prácticamente todo el planeta fútbol. Un prodigio de la dirección técnica.



Como es de esperarse, su rendimiento no ha pasado inadvertido. Hace un buen tiempo que lo vienen siguiendo desde territorio europeo e incluso en su momento fue candidato a la Selección Argentina.

¿Cómo está su situación a día de hoy?



El Muñeco’ es el mandamás de River, pero su temporada 2021 ha estado empañada por el covid-19 y algunos bajos rendimientos. En el torneo local fue eliminado por Boca Juniors y en Copa Libertadores avanzó con lo justo a los octavos de final. Algo extraño en su exitosa gestión.



Su vínculo contractual acaba en diciembre de este mismo año, situación que preocupa de gran manera a los directivos pues no se ha concretado nada de su renovación. Y claro, tampoco pueden presionarlo.



Así las cosas, Gallardo tiene “el sartén por el mango”: continuar su proceso en la vereda riverplatense o por fin dar el salto a las grandes ligas. La duda que carcome a media Argentina.



Respecto a la primera opción, certificar su continuidad, se pudo conocer que el club le prepara una oferta bastante interesante. Una en la que él sería el único dueño de su destino. Sin reproches ni objeciones.



La idea de los directivos, que están en época de elecciones, es darle la total libertad para que establezca el tiempo de su permanencia al frente de la institución. Un año, dos, tres, los que considere pertinentes. Su salida sería en el momento que lo quisiera. Sin ataduras, ni mucho menos presión.



Lo importante es que firme su nuevo contrato antes de diciembre para evitar dolores de cabeza.



Eso sí, el argentino, viejo zorro, también tiene sus exigencias. Solicita que los ahorros en materia gastos sean pospuestos y le den libertad para pedir los jugadores que puedan dar un salto de calidad a la nómina. Esto teniendo en cuenta que figuras como De La Cruz, Montiel o Borré están en la puerta de salida.



Esfuerzo económico o adiós, básicamente.



Al otro lado está el sueño europeo. Son varios los grandes, nada de equipos de media tabla, que lo tienen en carpeta. Ahora de allí a que se concrete, falta un buen trecho. Por algo se empieza.



Por ahora, el equipo que más fuerza hace por sus servicios es el Inter de Milán. Recordemos que el cuadro nerazurro tuvo que sacrificar a Conte por problemas económicos y precisamente Gallardo sería el indicado por su coste moderado.



Con Lautaro, Vecino y Vidal, el ‘Napoléon’ podría iniciar un proceso a la sudamericana en en el vigente campeón italiano.Así mismo, su estilo combativo y moderno caería bien en un certamen rocoso y duro como el del Calcio.



Por otro lado, los globos que nunca faltan. En territorio español se especula con que Real Madrid, con Zidane fuera, y Barcelona, con Koeman pendiendo de un hilo, tienen al ‘Muñe’ entre ojos. NO significa que lo vayan a contratar en los próximos días o semanas, pero se sabe de un seguimiento.



Con todo sobre la mesa, el exfutbolista y ahora DT cuenta con un abanico de oportunidades extenso. Y no solo eso, cada oferta es envidiable para cualquiera. Tan solo resta esperar y dejar que los grandes empresarios, clubes y agentes hagan lo suyo.