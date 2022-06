River Plate va por Miguel Borja: aumenta su oferta y pone más dinero

🚨Todavía no hay respuesta de Junior y Palmeiras ante la nueva oferta de River por Miguel Borja (u$s 6.5M por el 100% del pase).

*️⃣El colombiano sigue empujando para que se concrete su pase.

*️⃣Ante las versiones de un interés de Tigres 🇲🇽, el club me lo descartó.