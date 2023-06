¿Por qué renunció Ricardo Gareca a Vélez? Increíble motivo del DT

Después de haber dirigido a la Selección de Perú en el proceso al Mundial de Catar 2022, el técnico argentino Ricardo ‘Tigre’ Gareca decidió aceptar de nuevo el reto de dirigir a un club, especialmente a Vélez Sarsfield, institución donde triunfó como DT.





Sin embargo, luego de 12 partidos dirigidos, Gareca apenas logró una victoria, empató siete partidos y perdió cuatro veces, dándole como resultado final quedar en la posición 22 con apenas 18 puntos.



Luego de ese mal momento deportivo, el técnico argentino pasó su renuncia al club y en conferencia de prensa hizo oficial su salida, en la que explicó los verdaderos motivos para dar un paso al costado.



"Es una decisión mía. Nos contrataron para mejorar a Vélez, no para que empeore como estamos ahora. Vélez tiene capacidad y material para estar mucho mejor. Eso fue lo que nos llevó a dar un paso al costado, es una decisión personal”, dijo contundente Gareca.



"VÉLEZ ESTÁ POR SOBRE TODOS"



Ricardo Gareca explicó los motivos de su renuncia a tres meses de haber asumido en el Fortín. pic.twitter.com/2hrbDm52Ok — TyC Sports (@TyCSports) June 5, 2023



​Tras sentirse un poco incapaz de mejorar la situación de Vélez Sarsfield, Gareca ratificó que su ideal es siempre respetar los tiempos del contrato, pero en esta ocasión no veía conveniente continuar.



En general no soy de irme de ningún lado. Soy de respetar el contrato hasta las últimas consecuencias, pero vimos y entendimos que este era el mejor momento", finalizó Gareca.



Por ahora, aún no se sabe qué camino tomará Ricardo Gareca como técnico, pues después de esta amarga experiencia dirigiendo de nuevo un club seguramente le hará analizar mejor las ofertas.