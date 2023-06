Presidente de Racing no se contuvo sobre Cardona: 'Me desilusionó'

Edwin Cardona está en la rampa de salida de Racing. El mal rendimiento futbolístico, además de las constantes polémicas, habrían llevado al club a tomar una decisión radical respecto a su futuro. En días pasados, el futbolista colombiano mencionó que le gustaría volver a Atlético Nacional y esas declaraciones no fueron bien recibidas.



Este martes, Victor Blanco, presidente de Racing Club de Avellaneda, habló sobre Cardona y, entrevista con Radio La Red, se responsabilizó de su fichaje.

"La llegada de Edwin Cardona es toda mía, me hago cargo. Me desilusionó. No es tenido en cuenta, le vamos a buscar club", dijo el dirigente.