Ditta se puso a la orden del nuevo DT: Heinze presentado en Newell’s

Después de varios días desde su oficialización, por fin Gabriel Heinze fue presentado como nuevo director técnico de Newell’s Old Boys, luego de firmar contrato con el club de Rosario hasta diciembre de 2023.



Dentro de la nómina que dirigirá Heinze en Newell’s está el colombiano Willer Ditta, quien tuvo una temporada destacada en Liga Argentina y espera tener la misma oportunidad de jugar y ser importante en el proyecto del nuevo entrenador.



"Hay muchos sentimientos y la decisión de estar acá es en gran porcentaje por lo que uno siente por este club. Lo demás se irá construyendo día a día. No me costó venir”, dijo Gabriel Heinze en su presentación oficial.



"LA DECISIÓN NO ME COSTÓ", Gabriel Heinze es presentado oficialmente como nuevo DT de Newell's. pic.twitter.com/L47QZmKd65 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2022



Igualmente, el técnico hizo una primera valoración de la plantilla en la que está Ditta y no discriminó lo hecho por el anterior cuerpo técnico, pues los llevó a una buena posición en el fútbol argentino y podrán jugar Copa Sudamericana.



“El equipo ha tenido gran valentía. Hubo gran labor de los dos cuerpos técnicos que hubo en el año. Posicionaron a Newell's en el lugar donde hoy está. Las competiciones internacionales son muy bonitas”, reconoció Heinze.



Por ahora, el entrenador espera ver cómo están los jugadores y empezar a reestructurar aquellas posiciones que son débiles y así pelear un título como entrenador en el club de sus amores, pues cabe recordar que salió campeón en 2014 en su última etapa como futbolista profesional.