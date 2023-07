Polémica por gol anulado que salvó a Boca: ‘No me gusta que me roben’

Boca Juniors igualó este jueves sin goles en su visita Unión de Santa Fe, en un partido con polémicas por la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, en la que ambos equipos están muy lejos de las primeras ubicaciones.



El 0-0 incluyó un tanto del local que no fue convalidado y provocó la posterior reacción del técnico Cristian ‘Kily’ González en la conferencia de prensa.



El equipo tatengue marcó en el inicio de la segunda etapa, con Claudio Corvalán llegando libre y aparentemente habilitado, por la perspectiva de la cámara. Su remate pegó en una pierna del arquero Sergio Romero y se metió en el arco xeneize. A partir de entonces, todo fue polémico, ya que el juez de línea levantó la bandera y la repetición de la jugada en televisión sugería que el VAR advertiría de un error.



Sin embargo, dos minutos más tarde, el referí Andrés Merlos recibió desde el sistema de video arbitraje un mensaje que confirmaba la posición adelantada.

Por cierto, la imagen de las líneas trazadas en colores no llevó claridad. Contrariamente, generó más confusión sobre la decisión tomada.

🚨La polémica de #Union - #Boca en el

gol anulado a Corvalan es el punto de salida de la pelota del pie de Machuca.



1) 📸La TV paró la jugada en ésta imagen. Habilitado Corvalan



2) 📸El VAR eligió un “cuadro” más con la pelota más lejos del botín de Machuca. ¿Offside? pic.twitter.com/ZZkCU3eg55 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 6, 2023

Luego del partido, el ‘Kily’ González explotó con sus declaraciones: “¿Qué piensan ustedes? Mucho no hay que decir... La verdad, hablamos tanto del VAR... Veo imágenes de cómo está tirada la línea y da risa. Da risa”, comentó el entrenador de Unión.



“Acá nosotros nos estamos jugando muchísimas cosas. Hay una hinchada que estamos sufriendo una situación, que necesitamos los puntos... No me gusta que me roben. Que no me regalen nada, pero no me gusta que me roben”, añadió el ‘Kily’.